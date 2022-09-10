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    Denizli'de orman yangını

    Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı.
    • 10.09.2022 - 19:00
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    Denizli'de orman yangını

    Denizli'nin Künar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alandan dumanların yükselmesi sonrası bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve yer ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, sarp arazideki yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

    Yangın, dünkü yangının çıktığı bölgeye çok yakın

    Yangın çıkan alanın, dün 14.48’de Muslugüme Mahallesi sınırları içinde çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen yangının etkili olduğu bölgeye yakın olduğu belirtildi.

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