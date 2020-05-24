Antalya'da kumar operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişiye toplam 64 bin 231 lira para cezası kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde A.A.'ya ait iş yerinde kumar oynandığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese ekipler operasyon düzenledi.

KUMAR MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada masa üzerinde bin 250 liranın yanı sıra 56 deste iskambil kağıdı, 209 okey taşı, 11 yazboz defteri ele geçirildi.

Ayrıca yapılan aramada seri numarasız ve ruhsatsız tabanca içerisinde 16 adet 9 mm çapında fişek, 30 santim uzunluğunda tırtıklı bıçak, bir litrelik 2 pet şişe içerisinde alkol de bulundu.

10 KİŞİYE 64 BİN 231 LİRA PARA CEZASI

Kumar oynayan 9 kişiyle bunlara yer temin eden 1 kişiye çeşitli suçlardan toplam 64 bin 231 lira para cezası uygulandı.

Hakkında kumar için yer temin etmek suçundan işlem yapılan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.