Polislerin "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan şahıs, 10 kilometre ilerledikten sonra devriye ekiplerince önü kesildi. Yakalanan kişinin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilginç anlar yaşandı.

Karafatma Mahallesi’nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 01 ADP 425 plakalı otomobili durdurmak istedi.

DİĞER POLİS EKİPLERİ CADDELER KONUŞLANDIRILDI

Ancak otomobilin sürücüsü Soner Y., polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Telsiz anonsuyla bölgedeki diğer polis ekipleri ana arterlere ve caddelere konuşlandırıldı.

Yaklaşık 10 kilometre boyunca trafik kurallarını hiçe sayan Soner Y., Seyhan devriye ekiplerince önü kesildi.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kişi yakalandı VİDEO

EHLİYETLİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi üzerinde yakalanan sürücü Soner Y.’in ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Yakalanan sürücüye, ehliyetsizlikten, dur ihtarına uymama ve tehlikeli araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.