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    Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

    Malatya'da, tartıştığı kişiler tarafından tüfekle vurulan İbrahim B. yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
    • 05.08.2022 - 18:12
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    Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

    Sabaha karşı Malatya'nın Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim B. ile karşılaştığı husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Tüfekle başından yaralandı

    Kavgada tüfekle başından vurulan İbrahim B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İbrahim B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    6 şüpheli suç aletiyle yakalandı

    DHA'nın haberine göre polis, olay sonrası kaçan 6 şüpheliyi suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

    Malatya da silahlı kavga: 1 yaralı #1

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    Malatya da silahlı kavga: 1 yaralı #6


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