Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettikleri bildirildi.

Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen deniz manzaralı orman yangınlarında artış meydana geldi.

Bunlardan biri de İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Akkum mevkisinde çıkan orman yangını...

Henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

YANGIN DENİZ MANZARALI VİLLALARIN ARASINDA

Çıkan yangında, ormanlık alanın bilinçli yakıldığı sorularını beraberinde getirdi. Yangının deniz manzaralı villaların yanında bulunması, imar ile ilgili acil yasa çıkarılması ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

İzmir'de orman yangını VİDEO

AYRINTILAR GELİYOR...