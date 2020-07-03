Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri, hava destekli operasyon düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Tunceli'nin Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, silahları da ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

OVACIK KIRSALINDA OPERASYON

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir."