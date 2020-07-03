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    Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri, hava destekli operasyon düzenledi.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 08:43
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    Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor.

    Bu kapsamda Tunceli'nin Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, silahları da ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    OVACIK KIRSALINDA OPERASYON

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

    SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir."

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