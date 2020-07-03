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- Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri, hava destekli operasyon düzenledi.
- İHA
- 03.07.2020 - 08:43
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda Tunceli'nin Ovacık kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, silahları da ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
OVACIK KIRSALINDA OPERASYON
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SİLAHLARI ELE GEÇİRİLDİ
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir."