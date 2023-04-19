43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İHA

Ramazan Bayramı'na son gün kala, bazı vatandaşların bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkmaları kazaları da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğine takıldı.

Öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun karayolunun bazı bölgelerinde araçların tampon tampona ilerlediği görülürken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu gözlemlendi.

Trafik yoğunluğu nedeniyle kazalar da yaşandı

Araç trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik kazaları da meydana geldi. D200 karayolu üzerindeki Işıklar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kaza sebebiyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu alanda ikinci bir kazanın oluşmamasına karşı güvenlik önlemi aldı.

Araçların geçişi ise kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağladı. Kullanılamaz hale gelen iki araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.