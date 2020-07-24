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Bursa'da uyuşturucu operasyonu
İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.
- İHA
- 24.07.2020 - 20:25
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu opesasyonu düzenledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde T.Ş. ve N.B. isimli şahısları yakaladı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan aramada 5 çıkı halinde toplam 58,47 gram kannobinoid ve alüminyum folyo ele geçirildi., İki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.