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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu

    İnegöl ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili bir tutuklandı.
    • İHA
    • 24.07.2020 - 20:25
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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu opesasyonu düzenledi.

    Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde T.Ş. ve N.B. isimli şahısları yakaladı.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yapılan aramada 5 çıkı halinde toplam 58,47 gram kannobinoid ve alüminyum folyo ele geçirildi., İki şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. N.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu #1

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