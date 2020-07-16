Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu belli oldu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 198 bin 820 oldu. Virüs son 24 saatte 21 can daha aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 440 oldu.

"TEST SAYISI İHTİYACA GÖRE DEĞİŞİR, SONUCU BELİRLEYEN TEDBİRDİR"

Bakan Koca paylaşımını, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." notuyla paylaştı.