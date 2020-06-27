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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

    Kentin üç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 17:02
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    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #1

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde DEAŞ’a yönelik çalışma başlatıldı.

    12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Harekete geçen ekipler tarafından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Şüphelilerden biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #2

    11 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişinin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

    11 kişinin sorgusu devam edecek.

    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı #3

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