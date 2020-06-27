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- Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Kentin üç ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 27.06.2020 - 17:02
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde DEAŞ’a yönelik çalışma başlatıldı.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Harekete geçen ekipler tarafından 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerden biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
11 KİŞİNİN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişinin gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
11 kişinin sorgusu devam edecek.