Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde İSKİ’nin çalışması sırasında su borusu patladı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan suya iş makinası yardımıyla müdahale edildi.

Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde Selvi Çıkmazı Sokak üzerinde, 23.20 sıralarında bölgede çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) görevlileri, bilinmeyen bir sebeple su borusunu patlattı.

Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Uzun süre müdahale edilemeyen su borusuna iş makinası yardımıyla müdahale edilerek metrelerce yükseğe fışkıran su kesildi.

Kadıköy'de patlayan su borusu nedeniyle mahallenin suyu kesildi VİDEO

İÇME SUYU BOŞA AKTI

Çevrede ki binaların boyuna yükselen su sebebiyle çevrede su birikintileri oluştu. Uzun süre boşa akan su görevlilerin boruya gelen suyu kesmesiyle son buldu.

Görevliler, iş makinesiyle borunun patladığı alanda çalışma yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

MAHALLENİN SUYU KESİLDİ

Mahalle sakini Murat Alparslan, “2 gündür burada çalışma yapılıyordu. Sızıntılar vardı. Aşağıdaki apartmanlara su geliyordu. Ekiplere Haber verdiler buradan olduğu anlaşıldı. Hattın başına vana koymadıkları için suyu kesemediler. Kepçe geldi müdahale etti. Şu anda Mahallenin suyu kesildi ama müdahale edemiyorlar çünkü büyük borular geçiyor buradan yeni hat çekildi buraya vana olmadığı için hattın başında suyu kesemediler“ dedi.

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