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    Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

    Çanakke Boğazı, yoğun sis dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 03:37
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    Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

    Çanakkale Boğazı’nda gece yarısı etkili olmaya başlayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

    Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 01.30'da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEÇİŞLER KAPATILDI

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.

    Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

    Çanakkale Boğazı nda gemi geçişlerine sis engeli #1

    Çanakkale Boğazı nda gemi geçişlerine sis engeli #2

     

     

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