Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Güvercin tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden kişinin cezaevinden yeni çıktığı belirtildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir arkadaş grubuna ait güvercin, komşularının çatısına kondu.

Güvercini almak için komşularına giden kişilerin olumsuz cevap alması sonucu tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin mahalleye geldiği otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve sopa ele geçirildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Remzi Türeyici, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Remzi Türeyici'nin bir hafta önce çeşitli suçlar nedeniyle bulunduğu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.