Malatya'da deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

KENT MERKEZİ VE ÇEVRE İLÇELERDE KISMEN HİSSEDİLDİ

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.