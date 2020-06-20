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    Bitlis'te 2 terörist öldürüldü

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 20.06.2020 - 12:23
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    Bitlis'te 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

    TSK, sınır hattını korumaya yönelik operasyonları sürdürüken, ülkenin iç güvenliği kapsamında da teröristlere göz açtırmıyor.

    İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitlis Tatvan kırsalında, il jandarma komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

    Gerçekleştirilen hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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