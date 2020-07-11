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    Akdenizde 4 büyüklüğünde deprem

    Girit Adası'nın güneybatı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 11.07.2020 - 03:03
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    Akdenizde 4 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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