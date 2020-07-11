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Akdenizde 4 büyüklüğünde deprem
Girit Adası'nın güneybatı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
- 11.07.2020 - 03:03
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.