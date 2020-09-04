UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarındaki bir kapı, briket ile kapatıldı.

Milattan önce 3000-4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor.

Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında alınan Diyarbakır surlarının, 2015 yılındaki sur olaylarında tedbir amaçlı bazı kapıları beton bloklarla kapatıldı.

KAPIYA BRİKET ÖRÜLDÜ

Terörün kökünün kazınmasının ardından kapatılan sur girişleri bir bir açılırken, bir kapı briket ile kapatılıp çirkin görüntünün ortaya çıkmasına sebep oldu. Vatandaşlar çirkin görüntünün ortadan kaldırılmasını talep etti.

5 bin yıllık Diyarbakır surlarına briket örüldü VİDEO