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    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu

    Eyyübiye ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantep'te bulunarak ailesine teslim edildi. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.
    • AA
    • 06.08.2020 - 18:32
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    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 5 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan getirdiği dedektif köpekler ile Alpak’ın gidebileceği yerlerde arama yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu #1

    GAZİANTEP'TE BULUNDU

    Gaziantep'te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine bu kentteki polislerle iletişime geçen ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti.

    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu #2

    AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    Gaziantep'e gelen Alpak'ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğünde çocukla buluştu.

    Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Alpak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu #3

    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu #4

    5 gündür aranan Hüseyin, Gaziantep'te bulundu #5

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