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    5 il için sarı kodlu kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde Adana, Mersin, Konya, Niğde ve Karaman için sarı kodlu 'kar yağışı' uyarısı yapıldı.
    • 20.12.2022 - 19:27
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    5 il için sarı kodlu kar uyarısı

    Yurt genelinde kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.

    Doğu'da günlerdir yağan kar, havaların soğumasıyla birlikte yayılıyor..

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayınladı.

    5 ile sarı kodlu kar uyarısı

    Tahminlere göre 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı verdi.

    Adana, Konya, Karaman, Mersin, Niğde için sarı kodlu 'kar yağışı' uyarısı yapıldı.

    5 il için sarı kodlu kar uyarısı #1

    Marmara ve Orta Karadeniz'de yağış bekleniyor

    Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    Güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    5 il için sarı kodlu kar uyarısı #2


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