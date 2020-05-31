5 kişinin öldürüldüğü kavgada kaçan iki kişi yakalandı

Erzurum'da 5 kişinin öldürüldüğü kavganın ardından kaçan 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde 2014 yılında Yıldız ailesi, Güneş ailesinden kız kaçırdı.

Olay üzerine gerilen aileler arabulucu sayesinde barışmıştı.

Çiftin düğünü yapıldıktan sonra kaçan kadın, iddiaya göre aile baskısı sonucu intihar etti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yıllar sonra köyde bir araya gelen iki aileden Güneş ailesi fertlerinin “Köy çıkışında bekliyoruz, kozlarımızı paylaşacağız.” sözleri üzerine S.Y. şahıslarla buluşmaya gitti.

Arazide karşı karşıya gelen iki aile arasında çıkan çatışmada Güneş ailesinden S.G, B.G, H.G, S.G ve Yıldız ailesinden S.Y. hayatını kaybetti.

KAÇAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından arama ve yakalama çalışması başlatıldı.

Kaçan şahıslar olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı.

Olaydan 23 saat sonra yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.