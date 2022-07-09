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    5 üniverisiteye rektör ataması

    5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 02:34
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    5 üniverisiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre,

    Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Edibe Sözen,

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kamil Çolak,

    Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,

    Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent,

    Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamza Al getirildi.

    Söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne de Mehmet Tuncer atandı.


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