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    50 barodan 'yapılarının değişecek olmasına' tepki geldi

    50 ilin barosu ortak açıklamayla baroların seçim usulünün değiştirilmek istenmesine tepki gösterdi.
    • AA
    • 11.05.2020 - 10:51
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    50 barodan 'yapılarının değişecek olmasına' tepki geldi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek örgütlerinin yapılarının değiştirilmesi” yönünde çağrıda bulunmuştu.

    AK Parti’nin de Erdoğan’ın çağrısının ardından çalışma grubu oluşturarak düzenleme üzerinde çalıştığı ifade edilmişti.

    50 BARODAN TEPKİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “meslek örgütlerinin seçim sisteminde değişiklik yapılacağını” belirtmesinin ardından, 50 barodan ortak açıklama yapıldı.

    Aralarında başta Ankara ve İstanbul barolarının olduğu 50 baronun açıklamasında “Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir” denildi.

    ORTAK BİLDİRİ

    50 baro başkanının imzası bulunan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

    Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ‘Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına’ ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.

    Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.

    Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

    Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir.

    İMZA ATAN BARO VE BAŞKANLARI

    1. Adana Barosu Başkanı

    Av. Veli KÜÇÜK

    2. Adıyaman Barosu Başkanı

    Av. Mustafa KÖROĞLU

    3. Aksaray Barosu Başkanı

    Av. Ramazan Erhan TOPRAK

    4. Amasya Barosu Başkanı

    Av. Ahmet Melik DERİNDERE

    5. Ankara Barosu Başkanı

    Av. R.Erinç SAĞKAN

    6. Antalya Barosu Başkanı

    Av. Polat BALKAN

    7. Ardahan Barosu Başkanı

    Av. Osman Nuri YILDIZ

    8. Artvin Barosu Başkanı

    Av. Ali Uğur ÇAĞAL

    9. Aydın Barosu Başkanı

    Av. Gökhan BOZKURT

    10. Balıkesir Barosu Başkanı

    Av. Erol KAYABAY

    11. Bartın Barosu Başkanı

    Av. Ferhat PARLATIR

    12. Batman Barosu Başkanı

    Av. Abdülhamit ÇAKAN

    13. Bilecik Barosu Başkanı

    Av. Halime AYNUR

    14. Bingöl Barosu Başkanı

    Av. Hanifi BUDANCAMANAK

    15. Bitlis Barosu Başkanı

    Av. Fuat ÖZGÜL

    16. Burdur Barosu Başkanı

    Av. Ramazan GEDİK

    17. Bursa Barosu Başkanı

    Av. Gürkan ALTUN

    18. Çanakkale Barosu Başkanı

    Av. Bülent ŞARLAN

    19. Denizli Barosu Başkanı

    Av. Müjdat İLHAN

    20. Diyarbakır Barosu Başkanı

    Av. Cihan AYDIN

    21. Düzce Barosu Başkanı

    Av. Azade AY

    22. Erzincan Barosu Başkanı

    Av. Adem AKTÜRK

    23. Eskişehir Barosu Başkanı

    Av. Mustafa ELAGÖZ

    24. Gaziantep Barosu Başkanı

    Av. Bektaş ŞARKLI

    25. Giresun Barosu Başkanı

    Av. Soner KARADEMİR

    26. Hakkari Barosu Başkanı

    Av. Ergün CANAN

    27.     Hatay Barosu Başkanı

    Av. Ekrem DÖNMEZ

    28.     Isparta Barosu Başkanı

    Av. Ünsal ÇANKAYA

    29.     İstanbul Barosu Başkanı

    Av. Mehmet DURAKOĞLU

    30.     İzmir Barosu Başkanı

    Av. Özkan YÜCEL

    31.     Kars Barosu Başkanı

    Av. İbrahim BAŞTİMAR

    32.     Kayseri Barosu Başkanı

    Av. Cavit DURSUN

    33.     Kırıkkale Barosu Başkanı

    Av. Talat APAYDIN

    34.     Kırklareli Barosu Başkanı

    Av. Turgay HINIZ

    35.     Kocaeli Barosu Başkanı

    Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

    36.     Malatya Barosu Başkanı

    Av. Enver HAN

    37.     Manisa Barosu Başkanı

    Av. Ali ARSLAN

    38.     Mardin Barosu Başkanı

    Av. İsmail ELİK

    39.     Mersin Barosu Başkan

    Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

    40.     Muş Barosu Başkanı

    Av. Feridun TAŞ

    41.     Ordu Barosu Başkanı

    Av. Haluk Murat POYRAZ

    42.     Siirt Barosu Başkanı

    Av. Nizam DİLEK

    43.     Şanlıurfa Barosu Başkanı

    Av. Abdullah ÖNCEL

    44.     Şırnak Barosu Başkanı

    Av. Nuşirevan ELÇİ

    45.     Tekirdağ Barosu Başkanı

    Av. Sedat TEKNECİ

    46.     Trabzon Barosu Başkanı

    Av. Sibel SUİÇMEZ

    47.     Tunceli Barosu Başkanı

    Av. Kenan ÇETİN

    48.     Van Barosu Başkanı

    Av. Zülküf UÇAR

    49.     Yalova Barosu Başkanı

    Av. Fedayi DOĞRUYOL

    50.     Zonguldak Barosu Başkanı

    Av. Özel EROĞLU

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