50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şaşırdı

Bankadan 50 bin TL krediyi nakit olarak çeken emekli vatandaş, eve geldiğinde hesabına iki dakika arayla 48 bin 175’şer TL’den toplam 96 bin 350 TL yattığını gördü.

Antalya'da şaşkınlık veren bir olay yaşandı.

Kepez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer, iş kurmak isteyen oğluna destek ve bazı borçlarını kapatmak için özel bir bankaya giderek 50 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi çekmek istedi.

İşlemleri gerçekleştirilen Özer’e, kredi giderleri düşülüp 48 bin 175 TL para elden verildi.

HESABINDA FAZLA PARA GÖRDÜ

Evine döndüğünde telefonuna hesabına para yattığına dair mesaj geldiğini gören Özer, interaktif bankacılık kullanarak girdiği hesabına iki dakika arayla 48 bin 175’şer TL’den toplam 96 bin 350 TL daha yatırıldığını fark etti.

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MİKTAR KARŞISINDA ŞAŞIRDI, BANKAYI ARADI

Kısa süreli şok yaşayan Özer, bunun üzerine bankanın merkezini arayarak durumu izah etti.

Kontroller sonucu kendisine iddiaya göre, "Bu sizin yatırmış olduğunuz para. Kullanabilirsiniz." yanıtı verildi.

Özer, krediyi çektiği bankaya giderek durumu banka müdürüyle görüştü ve personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.

"'KENDİNİZ YATIRDIĞINIZ İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ' DEDİLER"

Olayı anlatan Özer, "50 bin liralık kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı ve bana da kesintiler haricinde nakit olarak elden verdiler. Paramı aldıktan sonra evime geldim. Bir müddet sonra telefonuma mesaj geldi diye açtım. Telefondan hesabıma baktığımda 97 bin civarında para gördüm. 2 defa para yatmış görünüyor.

Buna istinaden biz bankayı aradık. Orası da ‘Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz’ dediler. İçimiz rahat etmedi, kişiler mağdur olmasın diye iade etmek istiyoruz. Şimdi bankaya gidip bankada görevli müdür beye bilgi vereceğiz. Büyük bir ihtimalle personel hatası olduğunu düşünüyorum." dedi.

"HAKKIMIZ OLMAYANI ALIRSAK, CEREMESİNİ FAZLASIYLA ÇEKERİZ"

"Mecburen iade etmem gerekiyor." diyen Özer, "Evet ihtiyacımız var mı var. Ama kendi paramız değil. Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz diye düşünüyorum." dedikten sonra bankaya giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

"EKSİ YERİNE ARTIYA BASILMIŞ"

Banka çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Özer, "Sabahleyin yapılan işlemde, eksiye basılacağı yerine artıya basılınca meblağın üzerine iki defa ilave edilmiş. Memurun bir an dalgınlığı olmuş, düzeltildi. Banka müdürü teşekkür etti. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.