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    İstanbul'da okul servislerine denetim

    Yüz yüze eğitimin ilk gününde gerçekleşen denetimlerde, servis şoförleri korona tedbirleri kapsamında bilgilendirilirken, araçlar kontrol edildi.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 09:10
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    İstanbul'da okul servislerine denetim

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu.

    DEZENFEKTAN VE MASKE KONTROLÜ

    Durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, servislerdeki koltuk sayıları ve öğrenci sayılarını da denetledi.

    Bir servis şoförü, "Temizlik konusunda aracımda maske var, devletin talimatlarını harfiyen yerine getiriyoruz. Araçta dezenfektan var, ayrıca burada yedek dezenfektan var. Ekstra bir talimat gelirse onları da yerine getiririz." diye konuştu.

    Kentin birçok noktasında polis ekiplerinin, servislere yönelik denetimleri sürüyor.

    İstanbul'da okul servislerine denetim ViDEO

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    İstanbul da okul servislerine denetim #5

    İstanbul da okul servislerine denetim #6

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