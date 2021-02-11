İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 464 bin 200 ecstacy hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında 3 Şubat'ta Eyüpsultan'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

500 BİNE YAKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada 464 bin 200 ecstacy hap ile 4 gram eroin, 3 hassas terazi ve 1 vakumlama makinesi ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.