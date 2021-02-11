İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 464 bin 200 ecstacy hap ele geçirildi.
- AA
- 11.02.2021 - 11:40
- Güncelleme : 11.02.2021 - 11:44
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu soruşturma kapsamında 3 Şubat'ta Eyüpsultan'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
500 BİNE YAKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada 464 bin 200 ecstacy hap ile 4 gram eroin, 3 hassas terazi ve 1 vakumlama makinesi ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.