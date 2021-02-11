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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda 464 bin 200 ecstacy hap ele geçirildi.
    • AA
    • 11.02.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:44
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu şebekesinin, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucu hapı piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Söz konusu soruşturma kapsamında 3 Şubat'ta Eyüpsultan'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #1

    500 BİNE YAKIN HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Adreste yapılan aramada 464 bin 200 ecstacy hap ile 4 gram eroin, 3 hassas terazi ve 1 vakumlama makinesi ele geçirildi.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #2

    2 TUTUKLAMA

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #3

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #4

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