Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde, Dursun Çatak yönetimindeki traktör, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Traktör sürücüsü yaşamını yitirdi

İHA'nın haberine göre, kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Dursun Çatak hayatını kaybetti. Çatak’ın yol kenarında meyve satışı yaptığı öğrenildi.



