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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'nin ardından özel uçak "TC-CAN" ile Doha'dan İstanbul'a geldi.
    • 19.12.2022 - 03:43
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katılmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüş yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçak "TC-CAN" ile yurda döndü.

    AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü #1


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