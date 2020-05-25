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- Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 25.05.2020 - 08:34
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup bir evde buluştu.
Bir süre konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Ugur.Y (38) bacağından ve karnından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kendi imkanıyla hastaneye giden Uğur. Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, evin içinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.