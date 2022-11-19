1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

1 PKK'lı terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor..

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Toplam teslim olan terörist sayısı 108 oldu

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 108’e yükseldi.