Euro
8.9935
-0.07%
Dolar
7.4128
0.11%
Altın
442.04
0.05%
Borsa
1.521
-1.22%
Bitcoin
236.134
-2.91%
EXEN Coin
18.26
-3.33%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Kayseri'de, Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ta silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu A.A., A.D. ve A.E.'nin yakalanması için operasyon yapıldı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Şehir merkezinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda A.A., A.D. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.

    Yetkililer, zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

    Kayseri de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir