Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda, 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 26.01.2021 - 09:45
- Güncelleme : 26.01.2021 - 10:05
Kayseri'de, Suriye'de silahlı terör örgütü DEAŞ'ta silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu A.A., A.D. ve A.E.'nin yakalanması için operasyon yapıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şehir merkezinde sabah saatlerinde yapılan operasyonda A.A., A.D. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.