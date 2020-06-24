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    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Bakan Fahrettin Koca, video konferans ile gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 08:46
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    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak #1

    Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.

    Toplantıda, vaka sayıları ve hastaların durumu ele alınacak. Aynı zamanda tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.

    Sağlık Bakanı Koca, 19.00'da açıklama yapacak #2

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