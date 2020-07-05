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Adana Demirspor berabere kalınca taraftarlar kavga etti

Adana Demirspor berabere kalınca taraftarlar kavga etti

Adana’da, bir grup Adana Demirspor taraftarı Altay maçının bitiş düdüğü ile birlikte kendi aralarında kavga etmeye başladı. Kameralara yansıyan kavga, polisin gelmesiyle son buldu.