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    Adana Demirspor berabere kalınca taraftarlar kavga etti

    Adana’da, bir grup Adana Demirspor taraftarı Altay maçının bitiş düdüğü ile birlikte kendi aralarında kavga etmeye başladı. Kameralara yansıyan kavga, polisin gelmesiyle son buldu.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 23:48
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    Adana Demirspor berabere kalınca taraftarlar kavga etti #1

    Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Demirspor, Altay ile 2-2 berabere kalmasının ardından stat çevresinde bulunan taraftarlar kendi aralarında tartışmaya başladı.

    POLİS GELİNCE KAÇTILAR

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup birbirleriyle kavga ettiği sırada olay yerine polis geldi.

    Polisin gelmesiyle iki grup kaçarak olay yerinden ayrıldı.

    Adana Demirspor berabere kalınca taraftarlar kavga etti #2


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