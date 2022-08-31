Petrol
98.29
0.46%
Euro
18.2131
0.01%
Dolar
18.1916
-0.05%
Altın
1.006
-0.10%
Borsa
3174
0.28%
Bitcoin
370.206
-1.41%
BTXN Coin
4.30
3.11%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    İstanbul'da beklenen yağmur başladı

    Megakentte 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar beklenen gök gürültülü sağanak yağmur, Cevizlibağ bölgesinde etkili olmaya başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.
    • 31.08.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da beklenen yağmur başladı

    Yurt genelinde etkili olan "eyyam-ı bahur" sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

    İstanbul'da ise sıcaklıkların yanı sıra yaz yağmurları da etkili oluyor.

    3 gün sürmesi planlanan yağmur başladı

    Yaz mevsimini yağışlı geçiren İstanbullular için dün öğle saatlerinde sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

    Bu sabah beklenen yağmurun 3 gün süreceği belirtildi.

    İstanbul'da beklenen yağmur başladı VİDEO

    İstanbul da beklenen yağmur başladı #1

    Birçok araç ve ev zarar gördü

    Geçtiğimiz haftlarda da yağmura teslim olan Megakent, yağmur sınavından geçemedi. Bölgede çok sayıda sel ve su taşkınları yaşanırken birçok araç ve ev de zarar gördü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı, etkisini göstermeye başladı.

    Yağmur aniden bastırdı

    AA'nın aktarımına göre; Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ bölgesinde aniden bastıran sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Metrobüs durağına sığınan yolcular, yağmurun dinmesini bekledi.

    Yağmurun öğle saatlerine doğru etkisini artıracağı bekleniyor.

    İstanbul da beklenen yağmur başladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da tatilciler boğulma ihbarına aldırış etmedi
    3. Sayfa

    Antalya'da tatilciler boğulma ihbarına aldırış etmedi

    Büyük Zafer'in 100. Yılı
    Gündem

    Büyük Zafer'in 100. Yılı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir