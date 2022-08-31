Megakentte 31 Ağustos Çarşamba gününden 3 Eylül Cumartesi gününe kadar beklenen gök gürültülü sağanak yağmur, Cevizlibağ bölgesinde etkili olmaya başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yurt genelinde etkili olan "eyyam-ı bahur" sıcakları vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.

İstanbul'da ise sıcaklıkların yanı sıra yaz yağmurları da etkili oluyor.

3 gün sürmesi planlanan yağmur başladı

Yaz mevsimini yağışlı geçiren İstanbullular için dün öğle saatlerinde sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Bu sabah beklenen yağmurun 3 gün süreceği belirtildi.

İstanbul'da beklenen yağmur başladı VİDEO



Birçok araç ve ev zarar gördü

Geçtiğimiz haftlarda da yağmura teslim olan Megakent, yağmur sınavından geçemedi. Bölgede çok sayıda sel ve su taşkınları yaşanırken birçok araç ve ev de zarar gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı, etkisini göstermeye başladı.

Yağmur aniden bastırdı

AA'nın aktarımına göre; Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ bölgesinde aniden bastıran sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Metrobüs durağına sığınan yolcular, yağmurun dinmesini bekledi.

Yağmurun öğle saatlerine doğru etkisini artıracağı bekleniyor.