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    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu

    Güneşli havayı fırsat bilen Marmarisliler, sahillerde çocuklarıyla vakit geçirdi. İlçede şubat ayının ilk hafta sonunda termometreler öğle saatlerinde 21 dereceyi gösterdi.
    • DHA
    • 05.02.2022 - 16:37
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    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu

    Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

    Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin öğle saatlerinde 21 derece gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.

    DENİZ KENARINDA VAKİT GEÇİRDİLER

    Şubat ayının ilk haftasında güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş ve yerleşik yaşayan yabancılar, deniz kenarında vakit geçirdi.

    Portatif sandalye ve masalarını sahile kuran vatandaşlar içeceklerini yudumlarken çocuklar kumlarda ve parklarda oynadı.

    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu #1

    BALIK TUTAN DA VARDI

    Kimi aileler ise büfelerde eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı.

    Kimileri de oltalarını denize atıp, manzara karşısında balık tutmaya çalıştı.

    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu #2

    HAFTA SONU SICAKLIK BÖYLE OLACAK

    Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi sahil yolu yürüyüş ve koşu yapanlar ile bisiklete binenlerle doldu.

    Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde sıcak havanın hafta sonu boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu #3

    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu #4

    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu #5

    Marmaris’te güneşi gören sahile koştu #6


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