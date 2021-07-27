İstanbul Güngören'de 10 daireli bir bina, balkonda oluşan derin çatlat sonrası güvenlik gereği tahliye edildi.

İstanbul'da yıkılma tehlikesi olan hasarlı binaların, güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesi işlemine devam ediliyor.

Bu kez Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bir bina tespit edildi.

30 YILLIK BİNADA DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'ndeki 5 katlı ve içerisinde 10 daire bulunan 30 yıllık binada, yıllar içinde oluşan çatlakların büyümesi sonucu hasarlar oluştu.

VATANDAŞLAR BALKONA DİREKLERLE DESTEK YAPTI

Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

DAİRELER BOŞALTILDI

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine adrese gelerek apartmanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından tahliye kararı, binanın kapısına asılarak daireler boşaltıldı.

Apartman sakinleri, belediye tarafından otellere yerleştirildi. Bu arada binanın yapısal durumu tekrar incelenecek.

Apartman sakinlerinden Necip İnci, binalarının çok sağlam olduğunu sadece bir balkonda çatlak olduğunu belirterek, tahliyeye gerek olmadığını savundu.

Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı VİDEO