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    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Tüm yurtta 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 05:00
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 05:27
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    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

    56 SAATLİK KISITLAMA SONA ERDİ

    Bu kapsamda, üçüncüsü 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #1

    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #2

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