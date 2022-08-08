İzmir'de orman yangını
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
- 08.08.2022 - 18:57
- Güncelleme : 08.08.2022 - 19:22
Saat 18.20 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Beyazevler mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevlere başlattığı müdahale sürdürülüyor.