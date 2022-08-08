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    İzmir'de orman yangını

    İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
    • 08.08.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 19:22
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    İzmir'de orman yangını

    Saat 18.20 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Beyazevler mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Müdahale ediliyor

    İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin alevlere başlattığı müdahale sürdürülüyor.

    İzmir'de orman yangını VİDEO

    İzmir de orman yangını #1

    İzmir de orman yangını #2

    İzmir de orman yangını #3


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