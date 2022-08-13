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    Marmaris'te orman yangını

    Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
    • 13.08.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 17:25
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    Marmaris'te orman yangını

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan Mevkii'nde 16.00 sıralarında meydana gelen yangında, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

    Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri de havadan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarına başladı.

    Marmaris'te orman yangını VİDEO

    Marmaris te orman yangını #1

    Marmaris te orman yangını #2

    Marmaris te orman yangını #3


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