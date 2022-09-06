Petrol
93.38
-2.47%
Euro
18.0665
-0.15%
Dolar
18.223
0.04%
Altın
997.96
-0.39%
Borsa
3391
0.98%
Bitcoin
362.941
-0.50%
BTXN Coin
5.05
-1.36%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Adıyaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • 06.09.2022 - 19:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkisinde çalışma yapıldı.

    Yaşam malzemesi ele geçirildi

    Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017-2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt üyeleri tarafından toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Adıyaman da PKK ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?
    Sağlık

    Kolay ipuçlarıyla ayda 5 kilo nasıl verilir?

    Sergio Oliveira: Galatasaray taraftarı kükrüyor
    Futbol

    Sergio Oliveira: Galatasaray taraftarı kükrüyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir