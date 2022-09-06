Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- 06.09.2022 - 19:17
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde merkeze bağlı Yedioluk Köyü Kayatarla mevkisinde çalışma yapıldı.
Yaşam malzemesi ele geçirildi
Gerçekleştirilen çalışmalarda 2017-2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt üyeleri tarafından toprağa gömülmüş vaziyette yaşam malzemesi ele geçirildi.