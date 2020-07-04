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    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

    MSB, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde, hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
    • AA
    • 04.07.2020 - 15:24
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    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü #1

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır dışındaki PKK hedeflerini yok ettiği operasyonlar devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    "SON TERÖRİSTE KADAR.."

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü #2

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