Kuzey Irak'ta 2 terörist öldürüldü

MSB, Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde, hava harekatıyla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır dışındaki PKK hedeflerini yok ettiği operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"SON TERÖRİSTE KADAR.."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.