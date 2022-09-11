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    6 ilde dolandırıcılara operasyon: 11 gözaltı

    6 ilde gerçekleştirilen vatandaşları sahte evrak ve sahte banka teminat mektuplarıyla dolandıran organize suç şebekesine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
    • 11.09.2022 - 22:54
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    6 ilde dolandırıcılara operasyon: 11 gözaltı

    Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 kişilik organize suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    11 kişi gözaltında

    Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit edilen 13 kişilik organize suç şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla’nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F., Y.K. isimli toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Çok sayıda belge ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise suça ilişkin olarak çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 adet tabanca ile 52 adet mermi ele geçirildi.

    6 ilde dolandırıcılara operasyon: 11 gözaltı #1


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