6 ilde orman yangınlarıyla mücadele Bolu, Antalya ve Eskişehir'deki yangınları söndürme çalışmaları sürerken, Antalya, Ankara ve Denizli'de çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.

AA & Ensonhaber

Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Alevler yeniden yayıldı

Geçtiğimiz günlerde Göynük Aşağıkınık köyünde yanan alandan yeniden alevler yükseldi. Ormanlık alana yönlendirilen ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Göynük'te üçüncü yangın ise Dağhacılar köyü ormanında başladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç: "Can kaybı yok"

Vali Kılıç yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, şunları söyledi:

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarda erken müdahale zararın en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın en ufak şüpheli durumu dikkate alıp duyarlı davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunması bu anlamda çok kıymetli. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.

Denizli'deki yangın kontrol altında

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki ormanlık alandan da saat 14.30 sıralarında yangın ihbarı geldi.

4 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda arazöz desteğinde ekipler alevlerle mücadele etti.

Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda 3 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına devam edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesindeki yangını söndürmek için de 4 helikopter, 1 uçak, 5 arazöz ve 2 su tankeriyle çalışmalar sürüyor.

Ankara'daki yangına havadan ve karadan müdahale

İlçeye bağlı Eğriekin Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Çubuk Orman İşletme Şefliğinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Ankara, Çubuk ve Akyurt itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle müdahale ettiği yangına, bir helikopterle de havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Antalya Akseki'de orman yangını

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeriyle müdahale ediliyor.

Kaş ilçesinde ise zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerden kurtarılan kaplumbağaya jandarma ekipleri elleriyle su verdi.

Vatandaşlar seferber oldu

Isparta'da ise traktörde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangını söndürmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu.

Alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.