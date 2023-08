6 ilde orman yangınlarıyla mücadele

AA & Ensonhaber

Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

1 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazözle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

Geçtiğimiz günlerde Göynük Aşağıkınık köyünde yanan alandan yeniden alevler yükseldi. Ormanlık alana yönlendirilen ekipler soğutma çalışması yürütüyor.

Göynük'te üçüncü yangın ise Dağhacılar köyü ormanında başladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Kılıç yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, şunları söyledi:

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarda erken müdahale zararın en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın en ufak şüpheli durumu dikkate alıp duyarlı davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunması bu anlamda çok kıymetli. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.