6 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre,

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar,

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu,

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.