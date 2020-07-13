İHH kurban fiyatını belirledi

“Kurban Rahmettir” sloganıyla Türkiye dahil dünyanın 54 ülkesine yola çıkacak olan İHH’nın, bu yılki kurban bedeli 900 TL.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki kurban organizasyonunu “Kurban Rahmettir” sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 54 ülkeye gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye’de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 28 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Çeyrek asrı aşan bir süredir kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın, bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 900 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 51 bin 447 hisseyi 2 milyondan fazla muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

NELER YAPILACAK?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılı kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 54 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA MUHTAÇLARA ULAŞTIRILACAK

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacak. İHH, yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile yurt dışında ise temsilcilik ve partner kurumlarıyla birlikte çalışmaları gerçekleştirecek. Koronavirüs nedeniyle gidilecek ülkelerdeki sağlık durumu dikkate alınacak. Gidilecek ülkelerde kimi ekipler saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri ülkelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

KARDEŞLİK DUYGULARI GÜÇLENECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

YURT İÇİ VE KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. Yurt içindeki muhtaçlara ayrıca önem gösterilecek.

6 KITADA KURBAN ORGANİZASYONU

Orta Asya ve Kafkasya: Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Gürcistan (Gürcistan ve Acara)

Balkanlar: Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova)

Afrika: Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika, Eswatini, Mozambik, Liberya, Cibuti

Orta Doğu: Yemen, Filistin (Batı Şeria), Irak, Lübnan, Suriye

Asya: Bangladeş, Pakistan (Pakistan ve Doğu Türkistan), Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Myanmar (Arakan)

KURBANLIKLAR NASIL KESİLİYOR

Kurbanlıklar, İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınan kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.

KURBANLAR NASIL BAĞIŞLANACAK

Hayırseverler, bağışlarını, İHH merkezlerine giderek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapabilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı kurban yardımları VİDEO