Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Araştırmaya göre, mevsim koşullarına bağlı olarak yaş sebze ve meyve fiyatlarında bu ay görülen gerileme, mutfak harcamasını olumlu etkiledi ve dört kişilik ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı günlük 80 kuruş azaldı.

Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması, Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay olduğu gibi bu ay da yapılarak açıklandı.

Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 406 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 7 bin 838 lira 62 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 919 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin, gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1.01 oranında geriledi.

Yılın ilk yedi ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 11.27 oranında oldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 15.96 olarak belirlendi. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12.47 olarak hesaplandı.

SEBZE-MEYVE ORTALAMA FİYATI GERİLEDİ

Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda önemli bir fiyat değişikliği saptanmadı.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, Kurban Bayramı öncesi et ve sakatat (dana yürekteki artış dışında) fiyatı değişmedi.

Ağırlıklı olarak kültür balıklarının satışının yapıldığı tezgâhta fiyatlar aynı kaldı. Tavuk fiyatı da değişmedi ama yumurta fiyatı arttı.

Kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi bakliyat ürünlerinden barbunya ve kuru fasulye fiyatında artış belirlendi.

Mevsim koşulları nedeniyle sebze-meyve ortalama fiyatı geriledi ve bu, temmuzda mutfak harcamasında görülen gerilemenin önemli nedeni oldu.

Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı, geçen ay 8.45 lira olarak hesaplanırken bu ay 7.23 lira oldu.

Gerilemede özellikle meyve fiyatlarındaki gerilemenin etkisi fazla oldu. Meyve ortalama fiyatı, geçen ay 10.73 lirayken bu ay 8.04 liraya geriledi.

Geçen ay 6.97 lira olan sebze ortalama kilogram fiyatı da bu ay yine gerileyerek 6.63 lira olarak hesaplandı.

Araştırmada, bayram öncesi son haftada, pazardaki fiyatların önceki haftalara göre daha fazla artmasının dikkati çektiği kaydedildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta bu ay, undaki ayarlama dışında, önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden tereyağı, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı ve fiyatında değişiklik olmazken, margarin fiyatı arttı.

Açık satılan siyah ve yeşil zeytin fiyatında değişiklikler görüldü ve ortalama fiyat biraz düştü. Ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği gibi yağlı tohum ürünlerinde, bayram öncesi indirim dikkati çekti.

Baharat ürünleri ile çay ve ıhlamurun fiyatı değişmedi. Bal fiyatı artarken, reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı aynı kaldı.