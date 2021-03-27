Adana'da PKK operasyonu
PKK’nın talimatıyla korsan gösterilere katıldığı öne sürülen şahıslara şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 adet tüfek ele geçirildi.
- İHA
- 27.03.2021 - 12:14
Adana Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında PKK’nın talimatlarıyla yasa dışı sokak gösterilerine karışan şahıslara karşı operasyon başlattı.
Güvenlik kameraları incelenerek şüpheli ifadeleri alındı. Tespit edile 15 zanlı için şafak operasyonu düzenlendi.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR BULUNDU
Zanlılar gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca örgütsel dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürülerek sorguya alındı.