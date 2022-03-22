Erzurum'a şehit ateşi düştü

Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli'nin (31) acı haberi, Erzurum'da yaşayan ailesine verildi.

Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ile Birol İli şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Birol İli'nin acı haberi, Erzurum'un merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesi ve yakınları, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLECEK

Serap-Erol İli çiftinin oğlu olan şehit Özel Harekat Polisi Birol İli'nin cenazesi, akşam saatlerinde Erzurum'a getirilecek ve çarşamba günü de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.