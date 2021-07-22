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Ordu'da kayıp genç ağaçta asılı bulundu

Ordu'da kayıp genç ağaçta asılı bulundu

Ünye ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan genç, ağaçta asılı olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.