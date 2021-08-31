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    5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.08.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 17:37
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    5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 141'E YÜKSELDİ

    1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi.

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