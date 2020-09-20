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    Hakkari’de 2 terörist öldürüldü

    Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında 2 terörist öldürüldü
    • İHA
    • 20.09.2020 - 00:33
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    Hakkari’de 2 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı'nın, Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'na dair şu açıklamayı yaptı:

    "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

    "ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

    Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "Yıldırım operasyonları Yıldırım gibi Hakkari'den bir haber daha. Haberi biraz sonra gelir. Tebrikler kahramanlar Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

    Hakkari’de 2 terörist öldürüldü #1

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